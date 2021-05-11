В среду "Локомотив" и "Крылья Советов" поборются за второй по престижу клубный трофей страны - Кубок. Матч пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде, который в 2018 году принимал игры чемпионата мира.

"Локомотив" побеждал во всех своих восьми финалах Кубка. Фото: Михаил Синицын

Кубок - любимый турнир "Локомотива". В новейшей истории "красно-зеленые" восемь раз участвовали в финале и всегда завоевывали титул. Многие эксперты и болельщики небезосновательно считают "железнодорожников" кубковой командой.

Взлет "Крыльев" в нынешнем розыгрыше - большой сюрприз. Особенно с учетом того, какие клубы попадались самарцам на их пути. Начиная с четвертьфинальной стадии, подопечные Игоря Осинькина выбили "Химки", "Динамо" и "Ахмат". Этот сезон вообще может стать одним из успешных для "Крыльев Советов" за долгие годы: команда досрочно вышла в Премьер-лигу и может завоевать Кубок. Отдельно стоит отметить Ивана Сергеева, установившего рекорд ФНЛ (первый дивизион) по числу забитых мячей в одном сезоне (40 голов). Как видно, соперник у "Локомотива" будет непростой.

Что касается зрителей, то арена в Нижнем Новгороде заполнится наполовину: на игре смогут присутствовать 21 тысяч человек. Все поступившие в свободную продажу билеты были распроданы за пару недель до финала.

Своими мыслями о предстоящем матче с "РГ" поделился бывший защитник "Локомотива" и сборной России, трехкратный обладатель Кубка в составе "железнодорожников" Дмитрий Сенников.

В финале Кубка бывает фаворит?

Дмитрий Сенников: Когда "Локомотив" играет, то да, фаворит очевиден (смеется). Шутки шутками, но "красно-зеленые" выиграли во всех финалах Кубка. Это ведь о чем-то говорит. Если говорить конкретно о матче с "Крыльями", то, конечно, "Локомотив" как команда сильнее. По крайней мере, статистика и сила состава говорят за московский клуб.

"Крылья" - самая яркая команда ФНЛ, она досрочно вышла в Премьер-лигу. Они смогут дать бой "Локомотиву"?

Дмитрий Сенников: Конечно смогут. В последних трех кубковых матчах они не пропустили ни одного мяча, причем играли против представителей Премьер-лиги. "Крылья" - серьезный соперник, они хорошо шли по сетке, заслуженно дошли до финала. Единственное - мне интересно, как психологически самарцы подойдут к этой встрече. Будут они сильно волноваться, не будут - это важный момент. У них ведь в составе не так много ребят, участвовавших в финале Кубка. У "Локомотива" в этом плане опыт побольше.

Вы трижды завоевывали Кубок, из них в двух финалах "Локомотиву" противостояли "Анжи" с "Москвой", один раз - ЦСКА. Вам было без разницы против кого играть?

Дмитрий Сенников: Мы на все команды настраивались, но ЦСКА - это особый раздражитель. Хотя с тем же "Анжи" мы чуть не оступились, сравняв счет лишь на последних секундах. С "Москвой" тяжелый матч был в жару на синтетике. В финале не может быть недооценки. "Локомотив" всегда, в любом состоянии и составе, борется до конца. Наверное, потому клуб столько раз и завоевал Кубок.

Для футболистов Кубок - важный трофей или второстепенный по сравнению с чемпионатом?

Дмитрий Сенников: Сложно сравнивать, хотя чемпионство всегда стоит превыше всего. С другой стороны, я вот могу за себя сказать, что в 2000 году для меня важнее была победа в Кубке, чем второе место, которое мы заняли в чемпионате. Все-таки завоевание трофея ни с чем не сравнится.

Где будем смотреть

12 мая, среда, Матч ТВ

20.00. "Локомотив" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара). Прямая трансляция.

Тем временем

Тренерский штаб сборной России огласил список из 30 футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы-2020. Окончательная заявка на турнир станет известна после австрийских сборов (с 22 по 31 мая). Расширенный состав команды выглядит следующим образом: вратари - Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунев ("Зенит"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо"); защитники - Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Илья Самошников ("Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"); полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако", Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания), нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак").