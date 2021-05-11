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11.05.2021 16:14
Рубрика: Спорт

"Спартак" договорился о расторжении контракта с Гулиевым

Текст: Максим Домчев
Игрок "Спартака" Аяз Гулиев. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Игрок "Спартака" Аяз Гулиев. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Игрок "Спартака" Аяз Гулиев. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Московский "Спартак" и полузащитник Аяз Гулиев договорились о расторжении контракта.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Московский "Спартак" расстанется с 24-летним полузащитником Аязом Гулиевым, который в нынешнем чемпионате РПЛ не провел за клуб ни одного матча. Стороны договорились о расторжении контракта.

"Со стороны клуба бумаги не подписаны еще, но принципиальная договоренность с представителями игрока достигнута. Клуб получил от них бумаги с подписью", - заявили РИА Новости в пресс-службе красно-белых.

Гулиев является воспитанником "Спартака". В свое время он покинул клуб и вернулся в 2019-м году. В прошлом сезоне он принял участие в 11 матчах за клуб, не отметившись результативными действиями. В мае прошлого года он был переведен во вторую команду.

Контракт Гулиева со "Спартаком" был рассчитан до 2023 года.

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