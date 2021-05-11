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11.05.2021 23:45
Рубрика: Спорт

Кто на второе

В последнем туре национального первенства "Спартак" и "Локомотив" поборются за место в Лиге чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 102(8453)
В последнем туре чемпионата России "Спартак" и "Локомотив" поборются за серебряные медали, а значит, и за место в квалификации Лиги чемпионов.

Претендентов на вторую строчку двое - "Спартак" и "Локомотив". На данный момент в активе "красно-белых" 56 очков, у "железнодорожников" на три балла меньше.

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Что касается чемпионства, то уже в третий раз подряд "золото" взял "Зенит". Команда Сергея Семака досрочно завоевала титул, разгромив на своем поле во встрече 28-го тура "Локомотив" со счетом 6:1.

Рискует остаться без еврокубков впервые за долгие годы ЦСКА. Армейцы хоть и обыграли на выходных "Краснодар" (3:1), но они продолжают отставать от "Рубина", "Сочи", "Локомотива" и "Спартака". Более того - "красно-синие" уже ни при каких обстоятельствах не попадут в зону Лиги чемпионов. В этом турнире они не участвуют уже три года.

Один из самых неудачных сезонов в истории проводит "Краснодар". С одной стороны, "быки" дебютировали в Лиге чемпионов, вышли в плей-офф Лиги Европы. Но с другой - команда сразу же вылетела из Лиги Европы, проиграв загребскому "Динамо", а в Премьер-лиге идут на 11-м месте. В лучшем случае краснодарцы займут десятую строчку в чемпионате.
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Без еврокубков осталось "Динамо". "Бело-голубые" сыграли вничью с "Локомотивом" (0:0) и лишились всяких шансов на четвертое место. А ведь после возобновления сезона "бело-голубые" провели ряд ярких матчей и вполне могли рассчитывать на большее. Но в последних шести встречах москвичи одержали лишь одну победу.

- Конечно, мы расстроены и разочарованы непопаданием в еврокубки. У нас был шанс, но мы им не воспользовались. Наверное, причина в том, что у "Динамо" молодая команда. При этом у нас есть потенциал для развития. В целом я доволен тем, как мы реализуем свои принципы и идеи. На неделе нас ждет серьезный матч с ЦСКА. Наша цель - победить и завершить сезон с 50-ю очками, - сказал рулевой "Динамо" Сандро Шварц.

Тем временем

Выбор Черчесова

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил список из 30 футболистов, которые будут готовиться к Евро-2020. Окончательная заявка станет известна после сборов 22 - 31 мая.

Расширенный состав выглядит следующим образом: вратари - Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунев ("Зенит"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо");

защитники - Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Илья Самошников ("Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат");

полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако", Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак").

Расписание матчей 30-го тура

16 мая, воскресенье

14.00. "Локомотив" - "Урал"

14.00. "Динамо" - ЦСКА

14.00. "Ахмат" - "Спартак"

14.00. "Тамбов" - "Зенит"

14.00. "Ростов" - "Краснодар"

14.00. "Рубин" - "Ротор"

14.00. "Уфа" - "Арсенал"

14.00. "Химки" - "Сочи"

Авторитетно

Дмитрий Сенников, бывший защитник "Локомотива" и сборной России, двукратный чемпион страны:

- Сезон получился неровный, как и в остальных лигах. Я связываю это с коронавирусом. Часто команды теряли игроков из-за изоляции, затем им приходилось входить в форму. Нет стабильности, гранды порой оступаются там, где не должны были этого сделать. Если говорить о результатах, то пока у нас нет равных "Зениту". И по составу, и по игре. Да, есть конкуренты в лице "Спартака", "Локомотива", но зенитовцы выигрывают титул третий год подряд. Это говорит о качестве.

Лучшая команда Премьер-лиги получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, серебряный призер сыграет в квалификации ЛЧ, 3-й и 4-й клубы - в отборе нового турнира Лига конференций. Худшие 2 участника Премьер-лиги опустятся дивизионом ниже.

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