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11.05.2021 21:15
Рубрика: Спорт

Кто останется на лето

Определились все участники плей-офф НХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
В Национальной хоккейной лиге определились все 16 участников стадии плей-офф. Напомним, в этом сезоне из-за коронавируса клубы играли только внутри своих дивизионов: из каждого в плей-офф вышли по четыре лучшие команды.

Из Северного дивизиона борьбу за Кубок Стэнли продолжат "Торонто", "Эдмонтон", "Виннипег" и "Монреаль", из Центрального - "Каролина", "Флорида", "Тампа" и "Нэшвилл", из Восточного - "Питтсбург", "Вашингтон", "Бостон" и "Айлендерс", из Западного - "Вегас", "Колорадо", "Миннесота" и "Сент-Луис". Особо отметим непопадание в плей-офф финалиста прошлого сезона "Далласа", выступавшего в Центральном дивизионе.

Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters
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Изначально планировалось, что плей-офф стартует 9 мая, но из-за ряда перенесенных матчей дату пришлось скорректировать. Теперь НХЛ планирует начать плей-офф уже в ночь с 15 на 16 мая. Соответственно, обладатель главного трофея определится уже летом. Первой стартует серия "Вашингтон" - "Бостон". На момент подписания этого номера в печать были известны еще три пары: "Нэшвилл" - "Каролина", "Тампа" - "Флорида" и "Айлендерс" - "Питтсбург".

Между тем все больше определенности касательно тех российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, которые смогут помочь сборной на чемпионате мира. Так, накануне стало известно, что в Ригу не приедут оба вратаря "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, а также голкипер и форвард "Далласа" Антон Худобин и Денис Гурьянов, соответственно. Всем четверым участвовать в турнире запретили их клубы с формулировкой "по медицинским показаниям".

Зато главный тренер сборной Валерий Брагин уже в Праге, где на этой неделе пройдут Чешские игры, сможет рассчитывать на игроков "Коламбуса" - защитника Владислава Гаврикова и нападающего Михаила Григоренко. Пока, по неофициальной информации, состав национальной команды пополнит также защитник Никита Задоров, клуб которого "Чикаго" не попал в плей-офф.

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