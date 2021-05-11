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11.05.2021 13:12
Рубрика: Спорт

В "Спартаке" рассказали о самочувствии избитого Антона Фетисова

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В московском "Спартаке" рассказали о самочувствии госпитализированного директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова.

Директор департамента "Спартака" Фетисов попал в реанимацию после избиения

Как заявили в клубе, госпитализированный после избиения Фетисов находится в стабильном состоянии, ожидается его перевод из реанимации в обычную палату. "Состояние Фетисова стабильное, должны перевести из реанимации в общую палату. Уголовное дело по факту нападения возбуждено. Клуб оказывает любую помощь", - сказал РИА "Новости" управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков.

В понедельник стало известно о госпитализации Фетисова. Появилась информация о том, что он находится в реанимации. Позже стало известно, что он получил травмы в результате избиения рано утром 9 мая около одного из ресторанов.

В клубе не стали исключать, что произошедшее могло стать следствием профессиональной деятельности Фетисова.

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