Дмитрий Мезенцев стал почетным гостем матча юных самбистов в Москве

В матчевой встрече по самбо приняли участие юноши и девушки от 12 до 17 лет в весовых категориях от 35 до 71 кг. Всего прошло 12 встреч. Накануне ребята приняли участие в мастер-классе и совместной тренировке, а 9 Мая, перед соревнованиями, - в шествии "Бессмертный полк".
Выступая на открытии состязания, Дмитрий Мезенцев подчеркнул важность общения молодежи двух стран.
- Очень важно, чтобы молодежь Беларуси и России была ближе друг к другу, - сказал Дмитрий Мезенцев. - Ведь именно им через 20-30 лет отвечать за систему отношений между нашими братскими странами. И сегодня они встречаются не только на борцовском ковре. Они разговаривают друг с другом, знакомятся, становятся друзьями.
По его словам, особенно символично, что это происходит в день годовщины Великой Победы, к которой одинаково относятся президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко - с уважением, с почтением к памяти павших...
- Ребята, которым предстоит выйти на ковер, представляют молодую Россию и молодую Беларусь. Они, быть может, еще не в полной мере понимают, что наследуют традиции сплоченности и единения граждан Советского Союза, которые победили нацизм. Именно им, сильным духом, мужественным, предстоит противостоять тем попыткам давления, которые испытывают и будут испытывать наши страны, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Потому что мы хотим быть честными по отношению к своей истории, мы не хотим сгибаться, как и на этом борцовском ковре. Мы не хотим, чтобы нам указывали, как нам жить. Мы сами это знаем. И пусть эти пацаны, сплачиваясь друг с другом, идут по жизни вместе.
По итогам турнира победу одержала команда Москвы. Команде-победителю Госсекретарь Дмитрий Мезенцев вручил чемпионский Кубок, каждый участник получил памятную медаль и диплом.