Дмитрий Мезенцев стал почетным гостем матча юных самбистов в Москве

В день 76-й годовщины Победы в российской столице в центре образования "Самбо-70" прошла матчевая встреча по самбо юношеских команд Москвы и Минска. Это международное спортивное мероприятие проходило под эгидой Союзного государства. Организаторами выступили Постоянный Комитет Союзного государства, Всероссийская федерация самбо, Москомспорт, Федерация самбо города Москвы, ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70" и Ассоциация спортсменов "Мы родом из самбо". В качестве почетного гостя на турнир был приглашен Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В матчевой встрече по самбо приняли участие юноши и девушки от 12 до 17 лет в весовых категориях от 35 до 71 кг. Всего прошло 12 встреч. Накануне ребята приняли участие в мастер-классе и совместной тренировке, а 9 Мая, перед соревнованиями, - в шествии "Бессмертный полк".

Выступая на открытии состязания, Дмитрий Мезенцев подчеркнул важность общения молодежи двух стран.

- Очень важно, чтобы молодежь Беларуси и России была ближе друг к другу, - сказал Дмитрий Мезенцев. - Ведь именно им через 20-30 лет отвечать за систему отношений между нашими братскими странами. И сегодня они встречаются не только на борцовском ковре. Они разговаривают друг с другом, знакомятся, становятся друзьями.

По его словам, особенно символично, что это происходит в день годовщины Великой Победы, к которой одинаково относятся президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко - с уважением, с почтением к памяти павших...

- Ребята, которым предстоит выйти на ковер, представляют молодую Россию и молодую Беларусь. Они, быть может, еще не в полной мере понимают, что наследуют традиции сплоченности и единения граждан Советского Союза, которые победили нацизм. Именно им, сильным духом, мужественным, предстоит противостоять тем попыткам давления, которые испытывают и будут испытывать наши страны, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Потому что мы хотим быть честными по отношению к своей истории, мы не хотим сгибаться, как и на этом борцовском ковре. Мы не хотим, чтобы нам указывали, как нам жить. Мы сами это знаем. И пусть эти пацаны, сплачиваясь друг с другом, идут по жизни вместе.

По итогам турнира победу одержала команда Москвы. Команде-победителю Госсекретарь Дмитрий Мезенцев вручил чемпионский Кубок, каждый участник получил памятную медаль и диплом.