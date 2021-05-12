"Ни для кого из мира киберспорта не будет открытием, что одним из факторов успешного выступления является скорость. Скорость обмена данными между компьютером и сервером, скорость внутренних процессов, происходящих в компьютере", - говорит председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.
На скорость влияет даже такая, казалось бы, простая вещь, как мышка. "Один спортсмен, находясь дома и использующий более эффективную компьютерную мышку, имеет технологическое преимущество перед другим спортсменом, использующим менее эффективную компьютерную мышку", - говорит Сергей Алексеев.
Пока игра идет просто на интерес, то есть для личного интереса, выбор мышки - дело личное. Но сегодня ставки резко повышаются. Зачастую на кону большие деньги, ведь кибеспорт становится полноценным видом спорта. Инициативы, как защитить спортсменов от допинга, а зрителей - от нечестной борьбы, прозвучали на круглом столе "Юрист в сфере спорта", организованном Ассоциацией юристов России и Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Обычно под допингом понимают какую-то химию. Но сегодня допингом становятся и технологиии, причем не только в компьютерных состязаниях. Поэтому, как отмечают эксперты, WADA стоило бы заняться проблемой и урегулировать вопросы использования технологического допинга в спорте. Сегодня решение проблем отдано на откуп федерациям по соответствующим видам спорта.
Например, в 2019 году один из спортсменов впервые в истории бега сумел преодолеть 42,2 км менее чем за 2 часа - за 1 час 59 минут. Бежал он в особых кроссовках. Благодаря специальному строению их подошвы энергозатраты спортсмена снижались на 4 процента. Подошва и использовавшие материалы создавали эффект пружины, что позволяло атлету экономить силы. "Опасаясь популяризации использования данных кроссовок спортсменами, Международная ассоциация легкоатлетических федераций установила ограничения для спортивного инвентаря, разрешенного к использованию во время проведения международных марафонов, - говорит Сергей Алексеев. - Как результат с 30 апреля 2020 года на международных спортивных марафонах разрешено использовать кроссовки, которые находились в свободной продаже не менее четырех месяцев. При этом установлена предельная ширина подошвы, она не должна превышать 40 мм".