Ассоциация юристов России предлагает ввести правила честной игры в киберспорте, включающие в том числе борьбу с допингом. Правда, для виртуальных состязаний актуален допинг особого рода - технологический. Говоря проще, компьютерный атлет не пьет пиво или мельдоний, а использует специальные программы или гаджеты, позволяющие выиграть обманным путем.

"Ни для кого из мира киберспорта не будет открытием, что одним из факторов успешного выступления является скорость. Скорость обмена данными между компьютером и сервером, скорость внутренних процессов, происходящих в компьютере", - говорит председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

На скорость влияет даже такая, казалось бы, простая вещь, как мышка. "Один спортсмен, находясь дома и использующий более эффективную компьютерную мышку, имеет технологическое преимущество перед другим спортсменом, использующим менее эффективную компьютерную мышку", - говорит Сергей Алексеев.

Пока игра идет просто на интерес, то есть для личного интереса, выбор мышки - дело личное. Но сегодня ставки резко повышаются. Зачастую на кону большие деньги, ведь кибеспорт становится полноценным видом спорта. Инициативы, как защитить спортсменов от допинга, а зрителей - от нечестной борьбы, прозвучали на круглом столе "Юрист в сфере спорта", организованном Ассоциацией юристов России и Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Обычно под допингом понимают какую-то химию. Но сегодня допингом становятся и технологиии, причем не только в компьютерных состязаниях. Поэтому, как отмечают эксперты, WADA стоило бы заняться проблемой и урегулировать вопросы использования технологического допинга в спорте. Сегодня решение проблем отдано на откуп федерациям по соответствующим видам спорта.

Обычно под допингом понимают какую-то химию. Но сегодня спортсмены - как в обычном спорте, так и в компьютерном - все чаще используют технологии. Например, специальные гаджеты

Например, в 2019 году один из спортсменов впервые в истории бега сумел преодолеть 42,2 км менее чем за 2 часа - за 1 час 59 минут. Бежал он в особых кроссовках. Благодаря специальному строению их подошвы энергозатраты спортсмена снижались на 4 процента. Подошва и использовавшие материалы создавали эффект пружины, что позволяло атлету экономить силы. "Опасаясь популяризации использования данных кроссовок спортсменами, Международная ассоциация легкоатлетических федераций установила ограничения для спортивного инвентаря, разрешенного к использованию во время проведения международных марафонов, - говорит Сергей Алексеев. - Как результат с 30 апреля 2020 года на международных спортивных марафонах разрешено использовать кроссовки, которые находились в свободной продаже не менее четырех месяцев. При этом установлена предельная ширина подошвы, она не должна превышать 40 мм".