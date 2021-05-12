Карацев обыграл Медведева на турнире в Риме

Россиянин Аслан Карацев в матче второго круга турнира в Риме обыграл своего соотечественника, вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Волею жребия российское противостояние в Риме случилось уже в матче второго круга. Вторая ракетка мира Даниил Медведев встречался с Асланом Карацевым, стремительно ворвавшимся в топ-20 после Открытого чемпионата Австралии.

Уже в первом сете преимуществом завладел Карацев, сумевший добиться успеха - 6:2.

Во второй партии Медведев оказал более серьезное сопротивление, но уступил - 4:6. Матч продолжался 1 час и 17 минут.

Следующим соперником Карацева станет американец Райлли Опелка.