В английской Премьер-лиге (АПЛ) определился чемпион: в седьмой раз в истории лучшей командой турнира стал "Манчестер Сити".

"Горожане" завоевали титул после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Лестера" (1:2). За три тура до конца сезона "красные дьяволы", занимающие второе место, отстают от соседей на десять очков.

К слову, "МЮ" еще ни разу после ухода легендарного Алекса Фергюсона в 2013 году не завершал сезон выше "Сити". Что касается "горожан", то для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы этот трофей стал 31-м в карьере.

- Это был самый сложный титул. Мы навсегда запомним прошедший сезон из-за того, каким трудом нам досталась победа, - отметил Гвардиола.

С "Манчестер Сити" Хосеп завоевал десять трофеев. Очередной титул с "горожанами". Еще семь трофеев Гвардиола выиграл с мюнхенской "Баварией", 14 - с "Барселоной".