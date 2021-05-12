Новости

Москвичей попросили не выходить на улицу 19:56
Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что ознакомился с обвинениями против него 19:49
Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США 19:45
Ракетный удар разрушил офисную высотку в Газе с редакциями местных СМИ 19:34
МИД РФ озвучил позицию России по Договору по открытому небу 19:27
Умер народный артист РФ, экс-солист Большого театра Владимир Редькин 19:26
Ректор РХТУ Мажуга предложил поощрять граждан за раздельный сбор мусора 18:55
Новый сайт парламента Болгарии взломали сразу после запуска 18:54
Под Тверью будут судить парня, готовившего теракт на 9 мая 18:33
Акцию "Сад памяти" встретили горняки Кузбасса – угольного "сердца" России 18:28
В Израиле сообщили о гибели военного при обстреле из сектора Газа 18:19
Минпромторг предложил изменить систему требований к безопасности продукции 18:17
Суд оштрафовал Тelegram на 5 млн рублей за противоправную информацию 17:32
Рэперу Моргенштерну не разрешили выступить в Петербурге 17:31
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины 17:29
Карацев обыграл Медведева на турнире в Риме 17:26
Валерий Фальков назвал три приоритетных направления в науке 17:26
Умершего от COVID актера Владимира Качана похоронили в Москве 17:09
Сильный ветер повалил деревья в Москве 17:06
Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем 16:59
Абрамченко: Цены на продовольствие в России растут умереннее мировых 16:57
МИД РФ: Соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие 16:52
Борт МЧС с раненными при стрельбе в Казани прибыл в Москву 16:43
Путин объяснил отток населения из Омской области 16:22
До 2023 года почти все госуслуги будут доступны онлайн 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
12.05.2021 19:50
Рубрика: Спорт

Соседи помогли

"Сити" стал чемпионом благодаря поражению "МЮ"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
В английской Премьер-лиге (АПЛ) определился чемпион: в седьмой раз в истории лучшей командой турнира стал "Манчестер Сити".

"Горожане" завоевали титул после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Лестера" (1:2). За три тура до конца сезона "красные дьяволы", занимающие второе место, отстают от соседей на десять очков.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images
"Бавария" в девятый раз подряд стала чемпионом Германии

К слову, "МЮ" еще ни разу после ухода легендарного Алекса Фергюсона в 2013 году не завершал сезон выше "Сити". Что касается "горожан", то для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы этот трофей стал 31-м в карьере.

- Это был самый сложный титул. Мы навсегда запомним прошедший сезон из-за того, каким трудом нам досталась победа, - отметил Гвардиола.

С "Манчестер Сити" Хосеп завоевал десять трофеев. Очередной титул с "горожанами". Еще семь трофеев Гвардиола выиграл с мюнхенской "Баварией", 14 - с "Барселоной".

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Сити" Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед"