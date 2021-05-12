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12.05.2021 23:50
Рубрика: Спорт

Сразу засыпался

Медведев уступил Карацеву на грунте в Риме
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 103(8454)
Даниил Медведев не устает повторять, что не любит грунт. И грунт словно отвечает ему тем же. На прошлой неделе россиянин продержался всего два матча в Мадриде, а в Риме, стартовав со второго круга, Даниил сразу же уступил соотечественнику Аслану Карацеву со счетом 6:2, 6:4.

Во втором сете Медведев ругал корты почем зря: "Грунт - худшее покрытие в истории. Здесь у меня просто нет ни одного шанса на успех, даже если я играю хорошо".

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Медведев, который снова стал второй ракеткой мира, явно находится не в лучшей форме в преддверии "Ролан Гаррос". А вот у Карацева дела идут отлично. Благодаря победе над Даниилом Аслан в обновленном рейтинге от 17 мая обойдет Карена Хачанова и станет третьей ракеткой России. В лайф-рейтинге ATP он уже поднялся с 27-й на 25-ю строчку. Посмотрим, сможет ли он еще прибавить после матча с американцем Райли Опелкой.

Еще один российский теннисист Андрей Рублев не без труда обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа (6:7 (7:9), 6:1, 6:4). После проигранного на тай-брейке первого сета пострадала ракетка.

В женской части турнира в Риме вчера был удачный день для наших девушек. Вера Звонарева, которая занимает 113-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:4, 3:6, 6:4 победила десятую ракетку мира чешку Петру Квитову. На следующей неделе 36-летняя Звонарева вернется в топ-100. Но в следующем раунде Вере предстоит еще одно серьезное испытание - матч против девятой ракетки из той же Чехии Каролины Плишковой.

Фото: Valery HACHE / AFP
Рублев проиграл Циципасу в финале турнира в Монте-Карло

В другом матче второго круга Вероника Кудерметова (28-е место в рейтинге) победила француженку Каролин Гарсию (6:4, 6:4) и теперь встретится с лидером рейтинга австралийкой Эшли Барти. Екатерина Александрова (33) без борьбы прошла дальше, так как американке Дженнифер Брэди (13) пришлось сняться.

Разочарование испытала и Серена Уильямс. Она провела на кортах в Риме 1000-й матч в карьере. Однако повода для настоящего, а не формального праздника не было. Серену обыграла аргентинка Надия Подороска (7:6 (8:6), 7:5).

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