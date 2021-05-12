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12.05.2021 19:43
Рубрика: Спорт

Форвард в минусе

Овечкин установил личный антирекорд по голам в НХЛ
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин впервые в карьере не сумел забросить 30 и более шайб за сезон в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на среду "столичные" провели заключительный матч "регулярки", победив дома "Бостон" со счетом 2:1. С этим же соперником "Вашингтон" начнет серию первого раунда Кубка Стэнли 16 мая.

Фото: REUTERS
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Овечкин появился на льду впервые за восемь встреч: предыдущие он пропустил из-за травмы. Всего в 45 матчах россиянин набрал 42 (24+18) очка.

- Чувствую себя прекрасно. Тренеры и весь персонал отлично поработали. Сейчас я на 100 процентов готов и не ощущаю боли, - приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Тем временем СМИ стало известно, что Овечкин продлит контракт с "Вашингтоном". По информации TSN, хоккеист ведет переговоры с руководством своего клуба и нет никаких причин, по которым они могут пройти неудачно.

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