Овечкин установил личный антирекорд по голам в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин впервые в карьере не сумел забросить 30 и более шайб за сезон в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на среду "столичные" провели заключительный матч "регулярки", победив дома "Бостон" со счетом 2:1. С этим же соперником "Вашингтон" начнет серию первого раунда Кубка Стэнли 16 мая.

Овечкин появился на льду впервые за восемь встреч: предыдущие он пропустил из-за травмы. Всего в 45 матчах россиянин набрал 42 (24+18) очка.

- Чувствую себя прекрасно. Тренеры и весь персонал отлично поработали. Сейчас я на 100 процентов готов и не ощущаю боли, - приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Тем временем СМИ стало известно, что Овечкин продлит контракт с "Вашингтоном". По информации TSN, хоккеист ведет переговоры с руководством своего клуба и нет никаких причин, по которым они могут пройти неудачно.