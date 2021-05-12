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12.05.2021 21:22
Рубрика: Спорт

Фанаты "Локомотива" закидали бутылками вратаря "Крыльев"

Текст: Артур Нанян
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Болельщики столичного "Локомотива" закидали бутылками голкипера "Крыльев Советов" Ивана Ломаева по ходу первого тайма финала Кубка России.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Инцидент случился на 22-й минуте после гола игрока самарской команды Владислава Сарвели. Фанаты "красно-зеленых" начали закидывать бутылками штрафную площадь номинальных гостей встречи. Успокоил болельщиков вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме, который прибежал к чужой штрафной и обратился к трибунам с короткой речью.

Добавим, что после первого тайма матча в Нижнем Новгороде счет ничейный - 1:1.

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