"Крылья Советов" получили лицензию для выступления в РПЛ

В среду прошло заседание Апелляционного комитета Российского футбольного союза, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с выдачей лицензий для участия в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.

Как сообщает РИА Новости, победитель турнира ФНЛ самарские "Крылья Советов" получили лицензию. Также удовлетворены апелляции "Балтики" и "Торпедо".

При этом аналогичные апелляции со стороны "Оренбурга" и "Алании" были отклонены.

В случае с "Оренбургом" точкой преткновения стал местный стадион, не отвечающий необходимым требованиям РПЛ.