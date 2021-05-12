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12.05.2021 13:50
Рубрика: Спорт

"Крылья Советов" получили лицензию для выступления в РПЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

В среду прошло заседание Апелляционного комитета Российского футбольного союза, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с выдачей лицензий для участия в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.
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Как сообщает РИА Новости, победитель турнира ФНЛ самарские "Крылья Советов" получили лицензию. Также удовлетворены апелляции "Балтики" и "Торпедо".

При этом аналогичные апелляции со стороны "Оренбурга" и "Алании" были отклонены.

В случае с "Оренбургом" точкой преткновения стал местный стадион, не отвечающий необходимым требованиям РПЛ.

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