Московский "Локомотив" одолел "Крылья Советов" в финале Кубка страны - 3:1. "Железнодорожники" в девятый раз завоевали этот трофей.

Кубок - любимый турнир "Локомотива". В новейшей истории "красно-зеленые" восемь раз участвовали в финале и всегда оказывались сильнее соперников. Многие эксперты и болельщики небезосновательно считают "железнодорожников" кубковой командой.

Взлет "Крыльев" в нынешнем розыгрыше - сюрприз. Особенно с учетом того, какие клубы попадались самарцам на их пути. Начиная с четвертьфинальной стадии, подопечные Игоря Осинькина выбили "Химки", "Динамо" и "Ахмат". Этот сезон вообще стал одним из успешных для "Крыльев Советов" за долгие годы: команда досрочно вышла в Премьер-лигу и пробилась в финал Кубка.

Первый тайм матча в Нижнем Новгороде прошел в равной борьбе. Счет уже на 15-й минуте открыл Франсуа Камано: форвард "Локомотива" воспользовался грубейшей ошибкой одного из защитников "Крыльев", вышел один на один с вратарем и забил. Впрочем, в одной из следующих атак самарцы сравняли счет усилиями Владислава Сарвели. В концовке первой половины "Крылья Советов" и вовсе могли выйти вперед, но мяч после удара Максима Витюгова попал в штангу.

В самом начале второго тайма арбитр Сергей Иванов назначил пенальти в ворота самарцев. Федор Смолов с "точки" не промахнулся - 2:1. В концовке "Крылья" постарались оказать давление на москвичей, но так и не добились своего. А окончательный счет установил защитник "красно-зеленых" Мурило - 3:1.

Добавим, что "Локомотив" - рекордсмен по числу побед в Кубке России (девять титулов). Вторым в этом списке идет ЦСКА (семь трофеев).