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12.05.2021 18:21
Рубрика: Спорт

Российские синхронистки одержали еще одну победу на чемпионате Европы

Текст: Анна Козина
Российские синхронистки выиграли техническую программу в групповых упражнениях на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Фото: РИА Новости
Россияне успешно стартовали на ЧЕ по водным видам спорта в Будапеште

В составе нашей команды выступали пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, ее партнерша по дуэту Светлана Колесниченко, а также Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар и Вероника Калинина, которая заменила заболевшую Александру Пацкевич. Девушки набрали 95,6705 балла. Второе место заняли украинки (92,3920), третье - испанки (89,7700).

Отметим, что в произвольной программе россиянки выступать не будут. Премьеру их новой композиции мы увидим только на Олимпиаде в Токио.

Чуть ранее сегодня Варвара Субботина выиграла "золото" в произвольной программе соло. А первыми чемпионами в техническом микст-дуэте стали Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.

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