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12.05.2021 19:36
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Швецию в матче Евротура

Текст: Максим Домчев
Сборная России по хоккею в стартовом матче чешского этапа Евротура победила команду Швеции со счетом 6:4.
Фото: REUTERS/David W Cerny Фото: REUTERS/David W Cerny
Фото: REUTERS/David W Cerny

В Праге в стартовом матче Чешских игр сборная России встречалась с командой Швеции. Встреча получилась результативной и завершилась победой подопечных Валерия Брагина со счетом 6:4.

Фото: twitter.com/IIHFHockey
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Команды обменялись голами в первом периоде встречи. На гол нападающего Оскара Линдберга российская команда ответила точным броском Игоря Ожиганова.

Второй период встречи остался за сборной России. Антон Бурдасов вывел команду вперед. Эмиль Галимов сделал преимущество более ощутимым, но шведы усилиями Йеспера Фредена сократили отставание. Незадолго до перерыва Бурдасов оформил дубль - 4:2.

На 47-й минуте встречи Владислав Каменев довел преимущество своей команды до трех шайб, но шведам ценой неимоверных усилий удалось забросить две шайбы. Голы на счету Филипа Холандера и Йонатана Пудаса. В самом конце встречи Каменев снял все вопросы относительно победителя - 6:4.

13 мая российская команда сыграет против сборной Финляндии.

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