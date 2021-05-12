Новости

Черногория бесплатно протестирует на коронавирус уезжающих туристов 01:57
Больше половины заправок в четырех штатах США остались без бензина 01:20
Более 30 полицейских пострадали во время беспорядков в Израиле 01:15
Израиль отверг предложение ХАМАС о перемирии и нанес авиаудары по Газе 00:48
Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры 00:28
Роналду забил сотый мяч за "Ювентус" 00:12
Смолов эмоционально прокомментировал победу в Кубке России 12.05.2021
Семь игроков из НХЛ сыграют за сборную России на ЧМ 12.05.2021
Глава ВОЗ привился от COVID 12.05.2021
Крупнейший российский бриллиант продали за 14,1 млн долларов 12.05.2021
Минсельхоз США спрогнозировал сохранение за РФ лидерства в экспорте пшеницы 12.05.2021
В Москве наступило метеорологическое лето 12.05.2021
Искусственный интеллект будет управлять такси и ставить диагнозы 12.05.2021
Посол Боснии и Герцеговины: Россия - это конструктивный партнер 12.05.2021
Три авиакомпании США отменили рейсы в Тель-Авив на фоне напряженности в регионе 12.05.2021
Космический аппарат НАСА обнаружил постоянный гул глубоко в космосе 12.05.2021
Фанаты "Локомотива" закидали бутылками вратаря "Крыльев" 12.05.2021
Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире 12.05.2021
Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание" 12.05.2021
Упавшее от ветра дерево убило пенсионерку в Подмосковье 12.05.2021
ХАМАС сообщил о запуске 130 ракет по израильским городам 12.05.2021
До 302 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 12.05.2021
Сергей Шойгу и министр обороны Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 12.05.2021
Москвичей попросили не выходить на улицу 12.05.2021
Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что ознакомился с обвинениями против него 12.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
12.05.2021 23:40
Рубрика: Спорт

Драгоценный Каменев

Сборная России разобралась со шведами на этапе Евротура
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 103(8454)
Накануне стартовал заключительный этап хоккейного Евротура - Чешские игры. Российская команда начала мини-турнир в качестве досрочного победителя. Напомним, что Красная машина добыла девять побед подряд в предыдущих матчах, одержанных в Финляндии, Москве и Швеции.
Владислав Каменев дважды огорчил голкипера шведской сборной. Фото: EPA

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в Прагу из Новогорска отправился 31 человек. Вне заявки остались вратарь Федотов, защитники Кирсанов и Пыленков, нападающий Марченко, а также Кузьменко, Карнаухов и Толчинский.

Зато восстановился от травмы Дмитрий Воронков. На матч игрок был заявлен в качестве 13-го форварда, но появился на смене уже в первом периоде. В дальнейшем он получил большее игровое время, выходив даже при игре в большинстве.

Игра началась с атак россиян, которые создали несколько опасных атак и заработали численное преимущество. Однако открыли счет шведы. Звено Шалунова не смогло вывести шайбу из зоны, и Линдберг на пятачке подправил бросок Линдхольма. Россияне ответили шайбой Ожиганова.

После перерыва шведы вроде бы заперли нас в зоне, но ошибка защитника Лундквиста привела к выходу "один на один" Бурдасова, легко переигравшего Рейндеборна. Россияне держали темп, контролировали шайбу и игру в целом, до перерыва дважды четко реализовав большинство - отличились Галимов и Бурдасов. Минусом в практически идеальной игре нашей команды стал гол в контратаке - Фроден реализовал выход "два в одного" после позиционной ошибки в средней зоне. В третьем периоде команды обменялись выходами "один на один", а затем и голами. Проход Каменева завершился броском с неудобной руки, ставшим совершенно неожиданным для шведского вратаря.

Сборная России приехала на Чешские игры в ранге досрочного победителя турнира

Но соперник не собирался сдаваться. Комфортный для России счет 5:2 за полторы минуты превратился в 5:4. В контратаке после добивания отличился Халландер, а 30 секунд спустя Пудас дальним броском застал Самонова врасплох. Скользкий счет в концовке заставил понервничать болельщиков. Шведы заменили вратаря шестым полевым игроком, но россияне больше не дали сбоев в обороне и довели матч до победы, за 19 секунд до сирены пустые ворота поразил Каменев - 6:4.

Семь игроков из НХЛ сыграют за сборную России на ЧМ
Спорт Хоккей Евротур Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею