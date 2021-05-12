Владислав Каменев дважды огорчил голкипера шведской сборной. Фото: EPA

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в Прагу из Новогорска отправился 31 человек. Вне заявки остались вратарь Федотов, защитники Кирсанов и Пыленков, нападающий Марченко, а также Кузьменко, Карнаухов и Толчинский.

Зато восстановился от травмы Дмитрий Воронков. На матч игрок был заявлен в качестве 13-го форварда, но появился на смене уже в первом периоде. В дальнейшем он получил большее игровое время, выходив даже при игре в большинстве.

Игра началась с атак россиян, которые создали несколько опасных атак и заработали численное преимущество. Однако открыли счет шведы. Звено Шалунова не смогло вывести шайбу из зоны, и Линдберг на пятачке подправил бросок Линдхольма. Россияне ответили шайбой Ожиганова.

После перерыва шведы вроде бы заперли нас в зоне, но ошибка защитника Лундквиста привела к выходу "один на один" Бурдасова, легко переигравшего Рейндеборна. Россияне держали темп, контролировали шайбу и игру в целом, до перерыва дважды четко реализовав большинство - отличились Галимов и Бурдасов. Минусом в практически идеальной игре нашей команды стал гол в контратаке - Фроден реализовал выход "два в одного" после позиционной ошибки в средней зоне. В третьем периоде команды обменялись выходами "один на один", а затем и голами. Проход Каменева завершился броском с неудобной руки, ставшим совершенно неожиданным для шведского вратаря.

Сборная России приехала на Чешские игры в ранге досрочного победителя турнира

Но соперник не собирался сдаваться. Комфортный для России счет 5:2 за полторы минуты превратился в 5:4. В контратаке после добивания отличился Халландер, а 30 секунд спустя Пудас дальним броском застал Самонова врасплох. Скользкий счет в концовке заставил понервничать болельщиков. Шведы заменили вратаря шестым полевым игроком, но россияне больше не дали сбоев в обороне и довели матч до победы, за 19 секунд до сирены пустые ворота поразил Каменев - 6:4.