Синхронистка Субботина стала чемпионкой Европы в соло

Российская синхронистка Варвара Субботина выиграла "золото" в произвольной программе соло на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

За свое выступление Субботина набрала 96,4333 балла. "Серебро" завоевала украинка Марта Федина (93,7000 балла), которая вчера взяла титул в технической программе, а "бронза" досталась гречанке Евангелии Платаниоти (90,8000).

Отметим, что Варвара Субботина не принимала участия в соревнованиях в техническом соло, так как до сих пор восстанавливается после разрыва барабанной перепонки.

Субботина является четырехкратной чемпионкой мира в групповых упражнениях и в комбинации. На ЧЕ-2018 по водным видам спорта, который проходил в Глазго, Варвара выступала в дуэте со Светланой Колесниченко и завоевала две золотые медали.