Российская синхронистка, четырехкратная чемпионка мира в групповых упражнениях Варвара Субботина выиграла "золото" в произвольной программе соло на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

За свое выступление Субботина набрала 96,4333 балла. "Серебро" завоевала украинка Марта Федина (93,7000 балла), а "бронза" досталась гречанке Евангелии Платаниоти (90,8000).

Днем ранее в технической программе лучшей была как раз Федина, но в отсутствие Субботиной. Варвара тогда не стартовала. Дело в том, что наша спортсменка до сих пор восстанавливается после серьезных проблем со здоровьем.

- У меня порвалась барабанная перепонка. Теперь одним ухом я почти ничего не слышу, - рассказала Субботина в "Инстаграме". - Как мне сказал доктор, в ухе было какое-то воспаление. Это очень странно, потому что меня ничего не беспокоило. Когда я в очередной раз делала уход со связки, что-то щелкнуло... Честно, даже не представляю, почему она могла порваться.

Между тем еще одну медаль - на этот раз бронзовую - завоевал микст-дуэт Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. Они заняли третье место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.

В Будапеште Беляева и Минибаев в составе сборной России уже одержали победу в командных соревнованиях. А на чемпионате Европы-2019 в Киеве они были чемпионами именно в этом виде программы, так что рассчитывали защитить титул. Но допустили ряд ошибок, хотя удержались на пьедестале. За пять прыжков они набрали 302,58 балла, уступив британцам Ноа Уильямс - Андре Спендолини (307,32) и украинцам Ксении Байло - Алексею Середе (325,68).