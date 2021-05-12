Смолов эмоционально прокомментировал победу в Кубке России

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов оставил крайне эмоциональное сообщение после победы "Локомотива" в финале Кубка России над "Крыльями Советов" - 3:1.

Смолов, ставший автором победного гола в матче, реализовав пенальти в начале второго тайма, написал сообщение в Instagram, адресованное неизвестным людям.

"Они не ставят на меня, но я … их", - написал он.

В эфире "Матч ТВ" Смолов рассказал о том, что после неудачного первого тайма в раздевалке "Локомотива" произошел серьезный разговор.

"Предъявили друг другу претензии. Сошлись на том, что так играть нельзя. Хорошо, что в начале второй половины смогли отличиться и уже не отдавали мяч сопернику. Трофеи выигрывать всегда приятно, для меня это значимый титул", - сказал он.

Смолов добавил, что победа в Кубке страны - хорошее завершение сезона.