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12.05.2021 19:43
Рубрика: Спорт

С Верой в лучшее

Звонарева одолела десятую ракетку мира
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
Российская теннисистка Вера Звонарева, которая занимает 113-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:4, 3:6, 6:4 победила десятую ракетку мира чешку Петру Квитову во втором круге турнира в Риме.

Благодаря этой победе на следующей неделе 36-летняя Звонарева вернется в топ-100. Но в следующем раунде Вере предстоит еще одно серьезное испытание - матч против девятой ракетки из той же Чехии Каролины Плишковой.

Фото: AP Photo / Andy Brownbill
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В другом матче второго круга Вероника Кудерметова (28-е место в рейтинге ) победила француженку Каролин Гарсию (6:4, 6:4) и теперь встретится с лидером рейтинга австралийкой Эшли Барти. Екатерина Александрова (33) без борьбы вышла дальше, так как ее соперница американка Дженнифер Брэди (13) снялась с турнира.

В мужской сетке Андрей Рублев не без труда обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа (6:7 (7:9), 6:1, 6:4).

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