Лидер сборной России по биатлону, чемпион мира Александр Логинов начал подготовку к олимпийскому сезону в группе Сергея Башкирова, куда также вошли Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков.

- Группу будут тянуть за собой опытные ребята, которые в биатлоне многого добились, - приводит слова Башкирова пресс-служба Союза биатлонистов России. - Но я знаю их с тех пор, когда я начал работать в юниорской команде. По сути, они становились сильными спортсменами на моих глазах. Уверен, что проблем во взаимоотношениях у нас никаких не будет, мы всегда с ними отлично общались и сейчас найдем общий язык. А молодые будут тянуться за лидерами. Все должны понимать, что мы сообща работаем ради результата.

Сборная России разделена на четыре группы. Башкиров и команда уже начали первый тренировочный сбор в Сочи, который продлится до 28 мая. Группа старшего тренера мужской сборной Юрия Каминского с 17 мая по 6 июня будет готовиться в болгарском Бельмекене. У женщин одну группу возглавляет старший тренер Михаил Шашилов. Они будут тренироваться в Сочи с 15 мая по 4 июня. Другой коллектив под руководством Евгения Куваева с 15 мая приступит к работе на Семинском перевале на Алтае.