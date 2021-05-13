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13.05.2021 23:00
Рубрика: Спорт

Надо ехать побеждать

Назван состав сборной страны на олимпийский сезон 2021/22
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Столичный выпуск № 104(8455)
Успешным признано на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России выступление наших спортсменов в минувшем сезоне. В спортивных парах и танцах, как и в одиночном катании у женщин, на Олимпиаду завоеван максимум путевок - по три. У мужчин - пока две, но и третьей по новым правилам можно добиться на уже назначенных квалификационных соревнованиях. А завоевав Командный Кубок мира, сборная получила право на участие в командном олимпийском турнире.
Главное внимание поклонников популярного вида спорта будет приковано к выступлению в Поднебесной нашей примы Анны Щербаковой. Фото: РИА Новости Главное внимание поклонников популярного вида спорта будет приковано к выступлению в Поднебесной нашей примы Анны Щербаковой. Фото: РИА Новости
Главное внимание поклонников популярного вида спорта будет приковано к выступлению в Поднебесной нашей примы Анны Щербаковой. Фото: РИА Новости

На Олимпиаду нацелены все усилия. И уже утвержден состав тех, кто будет бороться за право поехать в Пекин. В каждом из четырех видов по шесть основных кандидатов.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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У женщин строго по алфавиту это Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и, конечно, чемпионка мира Анна Щербакова. У мужчин: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко. Предвидя очевидные вопросы, замечу, что есть и резервный состав, которому тоже ничто не помешает поспорить с основным. Здесь Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Артур Даниелян.

В танцах все более очевидно, поэтому назову, уже не по алфавиту, три первых дуэта - Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро. Относительно схожая картина с лидерами у спортивных пар: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Именно фигуристы первыми начнут борьбу в Пекине. С 4 февраля командный турнир, за ним и остальные четыре вида, которые продлятся до 20-го. Возможно, непосредственно к Олимпийским играм спортсменам предстоит готовиться в Красноярске. Отличные условия для тренировок и проживания, климатические условия и часовой пояс схожи с пекинским. Да и до столицы КНР всего пару часов лета. Вероятно, стоит надеяться, что в олимпийские денечки между Красноярском и Пекином будут летать специальные чартеры? Так что времени на акклиматизацию терять не придется. А в нынешних условиях это очень важно. Ведь судя по предстоящей токийской Олимпиаде, и в Олимпийскую деревню Пекина спортсменам предстоит заехать лишь за несколько дней до состязаний, а уехать через пару суток после окончания.

Именно мастера фигурного катания первыми вступят в борьбу на Олимпиаде-2022 в китайском Пекине

Сезон 2021/22 начнется рано. Первый юниорский этап ИСУ Гран-при французский Куршевель должен принять уже 18-21 августа. Четвертый юниорский этап пройдет в Красноярске 15-18 сентября. Взрослые фигуристы начинают спор за Гран-при в США 22-24 октября. Последний шестой этап "Ростелеком Кап" примем мы. Финал ждут японцы в Осаке 9-12 декабря. И почти сразу же, 21-26 декабря, один из важнейших стартов сезона - чемпионат России в Питере. Тут с составом сборной решится очень многое. А корректировки можно внести после январского чемпионата Европы в Таллине.

Об Олимпиаде вкратце уже рассказано. Говорят, будто в олимпийские годы чемпионаты мира особого интереса не представляют. Все, на что способны, фигуристы отдают Олимпиаде. Не согласен. У тех, кто не станет чемпионом в Пекине, есть шанс показать себя на чемпионате мира в Монпелье (Франция) 21-27 марта.

Спорт Фигурное катание