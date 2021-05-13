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13.05.2021 16:24
Рубрика: Спорт

Глушенков дисквалифицирован на два матча по решению КДК РФС

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза нападающий "Химок" Максим Глушенков дисквалифицирован на два матча.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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В матче 29-го тура "Спартак" - "Химки", арендованный у "красно-белых" Глушенков в первом тайме открыл счет, однако затем грубо ударил ногой бразильского защитника хозяев Айртона и был удален с поля.

КДК РФС, рассмотрев этот инцидент, принял решение дисквалифицировать Глушенкова на два матча РПЛ, один из которых он пропустит в заключительном туре нынешнего сезона.

Также на заседании было решено дисквалифицировать на два матча начальника "Спартака" Василия Козловцева на два матча за то, что он бросил предмет в сторону соперника.

Также отменены две ошибочно показанных желтых карточки - полузащитнику "Рубина" Солтмураду Бакаеву и игроку "Сочи" Михе Мевле.

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