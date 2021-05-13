Глушенков дисквалифицирован на два матча по решению КДК РФС

По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза нападающий "Химок" Максим Глушенков дисквалифицирован на два матча.

В матче 29-го тура "Спартак" - "Химки", арендованный у "красно-белых" Глушенков в первом тайме открыл счет, однако затем грубо ударил ногой бразильского защитника хозяев Айртона и был удален с поля.

КДК РФС, рассмотрев этот инцидент, принял решение дисквалифицировать Глушенкова на два матча РПЛ, один из которых он пропустит в заключительном туре нынешнего сезона.

Также на заседании было решено дисквалифицировать на два матча начальника "Спартака" Василия Козловцева на два матча за то, что он бросил предмет в сторону соперника.

Также отменены две ошибочно показанных желтых карточки - полузащитнику "Рубина" Солтмураду Бакаеву и игроку "Сочи" Михе Мевле.