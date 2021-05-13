Кузнецов и Шлейхер выиграли "серебро" чемпионата Европы в прыжках в воду

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали серебряными призерами в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

В сумме за шесть попыток Кузнецов и Шлейхер набрали 415,47 балла. Победу в турнире одержали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер с результатом 426,78 балла. Третье место заняли украинцы Александр Горшковозов и Олег Колодий (409,62 балла). Из-за серьезного сбоя на пятом прыжке из борьбы за медали выбыли одни из лидеров европейских прыжков в воду британцы Дэниэл Гудфеллоу и Джек Ло. Они набрали всего 360,63 балла и остались на шестой позиции.

Напомним, что ранее Кузнецов выступал в синхроне с Ильей Захаровым. Вместе они выиграли "серебро" Игр-2012 в Лондоне и "золото" чемпионата мира-2017 в Будапеште. Потом Захаров, который является олимпийским чемпионом в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина, перенес операцию на колене, пропустил несколько допинг-тестов и был дисквалифицирован. Тогда же он объявил о завершении карьеры. Но недавно объявил о возвращении в большой спорт. Захаров попытается отобраться в сборную на Игры в Токио на чемпионате России.