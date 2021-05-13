Московский "Локомотив" в девятый раз стал обладателем Кубка России. В финальном матче в Нижнем Новгороде "красно-зеленые" обыграли "Крылья Советов" со счетом 3:1.

Не зря многие эксперты и болельщики называют "Локомотив" кубковой командой. У "железнодорожников" уникальные показатели в этом турнире: они девять раз в истории участвовали в финале и всегда побеждали. Причем успеха клуб добивался даже тогда, когда находился в не самой простой ситуации, как, к примеру, в сезоне 2014/15.

Вот и сейчас "Локомотив" подошел к матчу с "Крыльями" не в лучшей форме: крупно проиграв "Зениту" (1:6), команда лишилась шансов на чемпионство, после чего, не сумев одолеть в большинстве "Динамо" (0:0), скатилась на третье место. Но в матче с "Крыльями" подопечные Марко Николича были явно сильнее соперника. Хотя, к чести самарского клуба, он до последнего бился за трофей, а после первого тайма счет и вовсе был ничейный - 1:1.

Важен этот трофей не только для болельщиков "Локомотива", но и для главного тренера команды Марко Николича. Серб возглавил "красно-зеленых" на фоне громкого скандала, связанного с отставкой легенды клуба Юрия Семина. Несмотря на большое давление и конфликт между тогдашним руководством "Локомотива" и фанатами, Николич вывел "железнодорожников" в Лигу чемпионов. А теперь - в своем первом полноценном сезоне - завоевал трофей.

- Раньше я дважды завоевывал Кубок со своими командами. Выходит, третья страна и третий трофей. Хочу поздравить болельщиков, которые всегда рядом. Впереди у нас еще один матч, еще один финал, - отметил Николич.

Николич не зря сказал про еще один матч, еще один финал. Дело в том, что в воскресенье "Локомотив" в последнем туре Премьер-лиги может завоевать серебряные медали, а вместе с ними и путевку в квалификацию Лиги Европы. Однако для этого команде Николича необходимо, чтобы "Спартак", занимающий второе место и опережающий "красно-зеленых" на три очка (56 против 53), оступился в Грозном.

"Локомотив" является рекордсменом по числу побед в Кубке: в активе клуба девять трофеев

Чтобы занять вторую строчку, спартаковцам достаточно будет не проиграть на выезде "Ахмату". Если же "красно-белые" уступят грозненскому клубу, "железнодорожникам" нужно будет одолеть дома "Урал". В таком случае подопечные Марко Николича финишируют вслед за "Зенитом", поскольку при равенстве очков со "Спартаком" выше за счет личных встреч (1:2, 2:0) будет "Локомотив".

Что касается участия остальных наших клубов в еврокубках, то "Зенит" на правах лучшего клуба страны получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Серебряный призер начнет свой путь в главном еврокубковом турнире с третьего (предпоследнего) отборочного раунда. Важно также отметить, что в случае поражения в третьем или четвертом квалификационных этапах "Спартак" или "Локомотив" в любом случае попадут в группу Лиги Европы.

Нешуточная борьба предстоит за бронзовые медали и четвертое место. Претендентов сразу несколько - "Локомотив", "Рубин" и "Сочи". Ставший третьим клуб стартует в еврокубках с третьего (предпоследнего) квалификационного раунда нового турнира Лига конференций.

Команде, которая займет четвертую строчку в РПЛ, предстоит очень жаркое лето, поскольку при удачных раскладах придется провести шесть еврокубковых матчей. Этот клуб начнет свой путь в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций.

Важный момент: как победитель Кубка России "Локомотив" в любом случае попадет в групповой этап Лиги Европы. Если же "красно-зеленые" еще и финишируют вторыми и попадут в Лигу чемпионов, то в основную сетку Лиги Европы выйдет команда, занявшая третью строчку, в третий отбор Лиги конференций - четвертое место РПЛ, во второй отбор Лиги конференций - пятое место. Если же "Локомотив" станет третьим в РПЛ, то в третий отбор Лиги конференций пробьется клуб, ставший четвертым в РПЛ, во второй отбор Лиги конференций - пятое место первенства.

Напомним ситуацию в таблице: у чемпиона "Зенита" в 62 очка, далее "Спартак" (56), "Локомотив" (53), "Рубин", "Сочи" (по 52). Внизу таблицы с 13-го по 15-е места (зона переходных встреч) "Арсенал" (23), "Уфа" (22) и "Ротор" (21).

Расписание ключевых матчей 30-го тура

16 мая, воскресенье, "Матч Премьер"

14.00. "Ахмат" - "Спартак". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

14.00. "Локомотив" - "Урал". Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

14.00. "Уфа" - "Арсенал". Прямая трансляция.