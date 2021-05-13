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13.05.2021 19:28
Рубрика: Спорт

Правительство РФ одобрило законопроект о борьбе с договорными матчами

Текст: Максим Домчев
Правительство РФ одобрило проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", направленного на борьбу с договорными матчами.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Данный законопроект был разработан Министерством спорта РФ в соответствии с планом по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности РФ к выполнению обязательств государства - участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.. Он направлен на противодействие противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований.

Фото: iStock
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"В спорте нет места нечестной игре. Соблюдение правил справедливой борьбы - одна из главных ценностей олимпизма. Россия выступает за честный спорт и продолжит бороться с любыми проявлениями противоправного влияния на результаты соревнований. Принятие законопроекта создаст конкретные механизмы противодействия манипулированию результатами спортивных соревнований", - приводит сайт Минспорта слова главы ведомства Олега Матыцина.

Благодаря новому закону будут закреплены такие понятия, как "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерская информация".

Законопроект также четко объясняет, что является противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования. К этому будет относиться использование, распространение и предоставление инсайдерской информации, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, которое привело к достижению заранее определенного результата или исхода соревнования. При этом к инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта не может быть отнесена общедоступная или опубликованная в СМИ информация.

"Общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги, согласно законопроекту, будут обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах в течение 5 дней с момента их утверждения. Организаторы соревнований будут обязаны включать в положения и регламенты официальных спортивных соревнований требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, а также меры, направленные на реализацию таких требований", - говорится в сообщении.

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