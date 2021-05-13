Зрители подрались с судьями на матче детских команд в Москве

В Москве во время матча среди хоккеистов 2009 года рождения произошел конфликт зрителей и судей, перешедший в драку.

Инцидент произошел во время матча Кубка Москвы столичной команды "Русь" и подольского "Витязя". Первый период матча завершился в пользу гостей со счетом 2:0.

В перерыве недовольные судейскими решениями зрители спустились к скамейкам для штрафников, где находились арбитры. Произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", один из арбитров матча в итоге написал заявление в правоохранительные органы.