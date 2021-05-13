Новости

Фальков назвал лидирующие направления по росту бюджетных мест в вузах 15:53
Российская оборонка разработала эффективные системы очистки воздуха 15:52
Кузнецова просит наградить педагогов, которые защищали детей в Казани 15:52
В России после ЧП в Казани подготовят единые требования к безопасности школ 15:50
Минобрнауки рассчитывает начать новый учебный год в штатном режиме 15:49
Семьям погибших при нападении на школу в Казани обнулят кредиты 15:47
Золотов высказал предложения по изменению оружейного законодательства 15:35
Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят в космос на съемки фильма "Вызов" 15:31
Зрители подрались с судьями на матче детских команд в Москве 15:26
Путин поручил проработать предложения Росгвардии по ужесточению оборота оружия 15:24
Путину рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани 15:23
Роспотребнадзор опроверг сообщения об индийском штамме COVID-19 в РФ 15:21
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле 15:14
В Госдуме рассказали, каким IT-компаниям придется открыть филиалы в РФ 15:06
В Крыму на трассе "Таврида" заработала первая АЗС 15:01
Подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака" задержан 15:00
В Петербурге нашли 400 украденных картин на 4 млн рублей 14:56
"Аэрофлот" отменил рейсы между Москвой и Тель-Авивом 14:55
Директор школы в Казани рассказала о действиях в первые минуты нападения 14:51
Путин назвал трагедию в Казани варварским преступлением 14:47
National Interest заявил о защищенности Москвы в случае ядерной войны 14:46
Вакцину "Спутник V" протестируют на индийском штамме коронавируса 14:38
Власти Москвы удалили данные, использовавшиеся для оформления пропусков 14:36
На Урале автобус с пассажирами съехал в кювет из-за недомогания водителя 14:21
Начальник разведки Швейцарии уволен из-за аферы с шифрами 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 15:26
Рубрика: Спорт

Зрители подрались с судьями на матче детских команд в Москве

Текст: Максим Домчев

В Москве во время матча среди хоккеистов 2009 года рождения произошел конфликт зрителей и судей, перешедший в драку.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака" задержан

Инцидент произошел во время матча Кубка Москвы столичной команды "Русь" и подольского "Витязя". Первый период матча завершился в пользу гостей со счетом 2:0.

В перерыве недовольные судейскими решениями зрители спустились к скамейкам для штрафников, где находились арбитры. Произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", один из арбитров матча в итоге написал заявление в правоохранительные органы.

В регионах Спорт Хоккей Игроки и тренеры Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео