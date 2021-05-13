"Локомотив-Кубань" обыграл "Химки" и вышел в 1/2 финала Единой лиги

В четверг во втором матче 1/4 финала баскетбольной Единой лиги "Локомотив-Кубань" на выезде переиграл "Химки" - 92:85. Краснодарский клуб, оказавшийся сильнее и в первой встрече, победил в серии до двух побед со счетом 2:0 и завоевал путевку в полуфинал турнира.

Напомним, позавчера в первой встрече "железнодорожники" лишь в самой концовке сумели добыть тяжелейшую победу (89:80) и повели в серии до двух викторий.

"Дома постараемся разобраться в своих ошибках, а также прибавить в настрое", - пообещал главный тренер желто-синих Андрей Мальцев.

О своих ожиданиях перед ответным поединком рассказал и его кубанский коллега Евгений Пашутин: "Мы должны с первых же минут матча играть в свой баскетбол и не терять голову, сохранять концентрацию".

Противостояние в Баскетбольном центре Московской области началось с того, что лидеры соперников Алексей Швед ("Химки") и Миндаугас Кузминскас ("Локо") принялись друг за другом совершать неточные броски. При этом их партнеры не слишком усердствовали в игре в защите, позволяя оппонентам спокойно забивать "легкие" мячи.

Но в середине второй четверти у команд нашлись новые герои. В составе хозяев блистал под щитами недавно вернувшийся после тяжелейшей травмы центровой Тимофей Мозгов (он набрал за короткий промежуток 9 очков) и Антон Понкрашов, дважды подряд попавший издали.

В общем, на 14-й минуте подмосковная команда обозначила серьезный отрыв - 36:35. И если бы не принявший попадать с разных дистанций американский краснодарец Найджел Уильям-Госс (20 очков в первой половине), то "Химки" могли убежать далеко вперед. Хотя на перерыв они ушли все-таки хоть с небольшим, но отрывом- 52:45.

В дебюте третьей четверти гости стали жестче действовать в защите, за счет чего быстро в какой-то момент перегнали хозяев - 58:59, 27-я минута. Правда, "Химки" тут же вернули себе инициативу - 61:59.

В заключительной четверти на площадке развернулись настоящие "качели": 68:68 (32-я минута), 68:71 (кубанец Херви попал две "трехи"). После чего гости, воспользовавшись потерями соперника, в середине периода уходят в приличный отрыв - 68:75. Тут же Карасев сокращает отставание - 72:75, а затем Швед и его партнеры и вовсе сравнивают счет - 78:78.

Ну, а в нервной концовке встречи фортуна оказалась на стороне проявивших настоящий бойцовский характер и хладнокровие ПБК "Локомотив-Кубань" - 85:92. Краснодарцы побеждают и выходят в полуфинал Единой лиги.

Тем временем

Первым полуфиналистом Единой лиги стал питерский "Зенит", который сегодня одержал вторую победу над пермской "Пармой" - 98:62. Стартовые матчи 1/4 финала в двух других сериях принесли такие результаты: ЦСКА - "Нижний Новгород" - 84:59, УНИКС (Казань) - "Зелена-Гура" (Польша) - 87:60.