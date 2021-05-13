Единственную шайбу в составе российской команды забросил Максим Шалунов. У финнов дубль оформил Ере Карьялайнен, еще по разу отличились Аксель Ринделль и Теему Турунен. Отметим, что это поражение прервало рекордную серию сборной России из десяти побед подряд на Евротуре.

После игры главный тренер сборной России Валерий Брагин так прокомментировал итог встречи:

- Первый период сыграли неважно, второй - намного лучше, с преимуществом и моментами. В третьем сравняли, но пропустили необязательные голы. Старались "шесть на пять" вытащить игру, но не получилось. Проанализируем ошибки. После игры с чехами будем определяться с игроками, которые будут готовиться к чемпионату мира.