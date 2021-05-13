Новости

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии 00:48
Гол Головина помог "Монако" выйти в финал Кубка Франции 00:30
В Colonial Pipeline заявили о восстановлении поставок топлива 00:25
Байден пообещал помощь другим странам в борьбе с пандемией COVID-19 00:22
Ученые выявили особенности симптомов COVID-19 у детей 00:06
Из-за атаки на Colonial Pipeline в США бензин подорожал до 7-летнего максимума 13.05.2021
Конаныхина стала чемпионкой Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки 13.05.2021
Медведев: Обвинение Медведчука обострит политическое слабоумие в Киеве 13.05.2021
Песков объяснил ежедневное появление Путина по ТВ 13.05.2021
Пентагон предупредили о возможной расправе над его афганскими партнерами 13.05.2021
ЦАХАЛ: Ракеты по Израилю выпущены из Ливана 13.05.2021
Билл Гейтс признался, что "жил в браке без любви" 13.05.2021
Кузнецов и Шлейхер выиграли "серебро" чемпионата Европы в прыжках в воду 13.05.2021
Собянин оценил итоги комплексного обновления детской хоровой студии "Весна" в СВАО 13.05.2021
В Москве найдено оружие Второй мировой 13.05.2021
Бастрыкин проконтролирует проверку по невыплатам денег врачам в Северной Осетии 13.05.2021
Песков указал на позитивный сигнал в словах Байдена о киберпреступности 13.05.2021
Под Липецком мужчину избили в присутствии полицейского 13.05.2021
Греция собирается принимать вакцинированных "Спутником V" туристов 13.05.2021
СМИ: Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 миллионов долларов за выкуп 13.05.2021
За сутки 33 военнослужащих вылечились от коронавируса 13.05.2021
До слез: вышел первый тизер специального эпизода ситкома "Друзья" 13.05.2021
Иностранцы прекратили покупку валюты в России после новых санкций США 13.05.2021
Решетников: Бизнес сможет сэкономить миллиарды на хранении документов 13.05.2021
В 2021 году в России откроются шесть новых онкоцентров 13.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
13.05.2021 22:15
Рубрика: Спорт

Забыли о рекорде

Наши хоккеисты уступили финнам на этапе Евротура
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 104(8455)
Сборная России по хоккею в ранге досрочного победителя Евротура во втором матче Чешских игр уступила сборной Финляндии - 1:4.

Единственную шайбу в составе российской команды забросил Максим Шалунов. У финнов дубль оформил Ере Карьялайнен, еще по разу отличились Аксель Ринделль и Теему Турунен. Отметим, что это поражение прервало рекордную серию сборной России из десяти побед подряд на Евротуре.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира

После игры главный тренер сборной России Валерий Брагин так прокомментировал итог встречи:

- Первый период сыграли неважно, второй - намного лучше, с преимуществом и моментами. В третьем сравняли, но пропустили необязательные голы. Старались "шесть на пять" вытащить игру, но не получилось. Проанализируем ошибки. После игры с чехами будем определяться с игроками, которые будут готовиться к чемпионату мира.

Десант из-за океана

Текст: Михаил Щербань
Продолжается заключительный этап хоккейного Евротура - Чешские игры. Сборная России в ранге досрочного победителя накануне обыграла шведов - 6:4.
Иван Проворов принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб. Фото: Getty Images

Ну а тем временем стало известно, кто из игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге, поможет российской команде на мировом чемпионате в Латвии, стартующем 21 мая.

По сообщениям пресс-службы федерации хоккея России, свое согласие помочь национальной команде дали защитники Артем Зуб ("Оттава"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Никита Нестеров ("Калгари"); нападающие Михаил Григоренко ("Коламбус"), Александр Барабанов ("Сан-Хосе").

Помимо этого, штаб сборной ждет информацию о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева от руководства "Оттавы".

Увы, защитник Николай Кныжов, ранее вызванный в сборную, не сможет помочь национальной команде из-за травмы - игроку потребуется операция.

Также болельщики не увидят на льду и форварда "Рейнджерс" Павла Бучневича. Причина - отсутствие контракта с клубом на следующий сезон.

Тем временем заокеанские СМИ сообщили, что нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжит выступления за столичный клуб.

Сейчас Александр ведет переговоры по новому соглашению. Напомним, что в текущем сезоне Овечкин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах регулярного чемпионата и установил личный снайперский антирекорд за всю карьеру в НХЛ. Ранее он ни разу на завершал регулярный чемпионат менее чем с 30 шайбами за сезон.

Согласие выступить в команде дали Барабанов, Зуб, Задоров, ­Гавриков, Нестеров, Проворов и Григоренко

Правда, не будем забывать, что сезон прошел по укороченной схеме, а Овечкин пропустил восемь матчей из-за травмы.

Организаторы ЧМ-2021 по хоккею представили медали турнира
Спорт Хоккей Евротур Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею