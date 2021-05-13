Российский теннисист Аслан Карацев не смог пробиться в четвертьфинал грунтового "Мастерса" в Риме. В матче третьего круга он проиграл представителю США Райлли Опелке со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Накануне Карацев обыграл соотечественника Даниила Медведева (6:2, 6:4). "Против Дани никогда не знаешь, как сложится матч, он большой игрок с хорошей подачей, но я справился с этим отлично", - сказал тогда довольный Аслан.

В женском турнире россиянки потерпели в одиночке два поражения. Екатерина Александрова уступила американке Джессике Пегуле (2:6, 4:6), а Вероника Кудерметова - первой ракетке мира австралийке Эшли Барти (3:6, 3:6).

Александрова завершила выступление и в паре. Вместе с китаянкой Ян Чжаосюань Екатерина проиграла российскому тандему Елена Веснина - Вера Звонарева (6:4, 4:6, 3:10).