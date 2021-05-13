Сборная России по хоккею потерпела первое поражение в Евротуре

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение в рамках Евротура нынешнего сезона. Команда Валерия Брагина уступила финнам - 1:4.

К матчу против финской команды сборная России подошла с серией из десяти матчей без поражений в Евротуре. На всех трех предыдущих этапах турнира российская команда не уступила ни одной встречи ни в основное время, ни в овертайме, ни в серии буллитов.

Финны сумели открыть счет на пятой минуте встречи после точного броска Акселя Ринделля. Второй период прошел без заброшенных шайб. В начале третьей 20-минутки россиянам стараниями Максима Шалунова удалось сравнять счет. Но в середине периода сборная Финляндии сумела отличиться дважды с интервалом в 31 секунду. Голы на счету Ере Карьялайнена и Теэму Турунена. В самой концовке встречи Карьялайнен поразил пустые ворота, отличившись во второй раз.

Российская команда, выигравшая Евротур досрочно, после двух матчей Чешских игр набрала три очка. У сборной Финляндии стало шесть очков.

15 мая команда Валерия Брагина встретится со сборной Чехии.