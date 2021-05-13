Продолжается заключительный этап хоккейного Евротура - Чешские игры. Сборная России в ранге досрочного победителя накануне обыграла шведов - 6:4.

Иван Проворов принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб. Фото: Getty Images

Ну а тем временем стало известно, кто из игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге, поможет российской команде на мировом чемпионате в Латвии, стартующем 21 мая.

По сообщениям пресс-службы федерации хоккея России, свое согласие помочь национальной команде дали защитники Артем Зуб ("Оттава"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Никита Нестеров ("Калгари"); нападающие Михаил Григоренко ("Коламбус"), Александр Барабанов ("Сан-Хосе").

Помимо этого, штаб сборной ждет информацию о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева от руководства "Оттавы".

Увы, защитник Николай Кныжов, ранее вызванный в сборную, не сможет помочь национальной команде из-за травмы - игроку потребуется операция.

Также болельщики не увидят на льду и форварда "Рейнджерс" Павла Бучневича. Причина - отсутствие контракта с клубом на следующий сезон.

Тем временем заокеанские СМИ сообщили, что нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжит выступления за столичный клуб.

Сейчас Александр ведет переговоры по новому соглашению. Напомним, что в текущем сезоне Овечкин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах регулярного чемпионата и установил личный снайперский антирекорд за всю карьеру в НХЛ. Ранее он ни разу на завершал регулярный чемпионат менее чем с 30 шайбами за сезон.

Согласие выступить в команде дали Барабанов, Зуб, Задоров, ­Гавриков, Нестеров, Проворов и Григоренко

Правда, не будем забывать, что сезон прошел по укороченной схеме, а Овечкин пропустил восемь матчей из-за травмы.