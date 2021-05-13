Уже в пятницу наш первый российский синхронист и самый титулованный спортсмен в мире в этой дисциплине снова будет выступать - в произвольной программе с Олесей Платоновой. Здесь они явные фавориты. Но Александра волнуют и более глобальные перспективы мужчин в синхронном плавании.

Александр, у вас две новые программы и две партнерши. Как справляетесь?

Александр Мальцев: До чемпионата Европы мы уже успешно выступили на этапах Мировой серии в Будапеште и Казани. Это были первые старты, где мы продемонстрировали новые программы: техническую на песню Evanescence Bring Me To Life и произвольную "Весна священная" Игоря Стравинского. Майя вернулась после восстановления от травмы, а Олеся дебютировала на международном уровне, так как до этого мы выступили с ней только на чемпионате России. Ответственность чувствовалась, но мы уже освоились. К началу сезона всегда стараемся подойти в хорошей форме, чтобы все было на максимальном уровне. Ради этого мы очень много работаем. После Мировой серии исправили какие-то недочеты. Здорово, что на чемпионат Европы мы приехали именно таким составом. Изначально говорили, что придется выбирать. Но наш главный тренер Татьяна Покровская решила, что поедут обе партнерши. Я рад. Олеся более чувствительная, эмоциональная, Майя - более рассудительная. Но мне нравится выступать и с одной, и с другой.

Этот чемпионат предолимпийский, поэтому многие его воспринимают как промежуточный старт. Микст-дуэтов нет в программе Игр, значит, для вас этот турнир - главный в сезоне?

Александр Мальцев: Да, для нас это основной старт. Но важна и Мировая серия. Суперфинал пройдет в Барселоне в июне. Он будет совмещен с квалификацией на Олимпийские игры, которую перенесли из Токио. Там мы и закроем сезон. Кстати, чтобы отобраться в суперфинал, нам пришлось участвовать в канадском онлайн-этапе. По новым правилам по ходу серии нужно поучаствовать в одном этапе в Европе и в одном в Северной Америке. Мы уже отправили видео технического и произвольного дуэта и мужского соло. Судейство должно было пройти 8-9 мая, а покажут наши выступления в конце месяца.

Александр Мальцев рвется на Олимпиаду. Но микст-дуэтов нет в программе ни в Токио-2020, ни в Париже-2024

С сольной программой вы выступали и на этапе Мировой серии в Будапеште. Но в программе ЧЕ пока нет этой дисциплины. А перспективы есть?

Александр Мальцев: Если есть женское соло, должно быть и мужское. Надо развивать это направление. Есть много спортсменов, которые могут достойно выступать, показывать свое мастерство и красивое плавание, мужское исполнение, которое будет отличаться от женского. Например, на американском онлайн-этапе Мировой серии соло делал пионер мужского синхронного плавания Билл Мэй. Но это все должно быть на официальном уровне. Тестовый режим не будет способствовать развитию. Все будут ориентироваться на те дисциплины, которые уже раскручены, - на микст-дуэт. Вот в Мировой серии разрешили одному-двум мужчинам выступать в комби и акробатическом хайлайте. Но не обязательно, а по желанию. То есть группа может быть как женская, так и смешанная. Такая постановка вопроса не совсем правильная. Должно быть общее правило, иначе никто не будет этим заниматься. Да, когда в группу встают мужчины, добавляется новые возможности. Но, с другой стороны, появляются и новые сложности. Это совсем другая специфика работы.