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13.05.2021 15:52
Рубрика: Спорт

СМИ: Баскетбольная Евролига станет закрытым турниром

Текст: Максим Домчев
Баскетбольная Евролига станет закрытым турниром, где будут выступать специально приглашенные клубы.

Как сообщает Mundo Deportivo, все 11 клубов-акционеров Евролиги, в число которых входит и российский ЦСКА, намерены добиться того, чтобы турнир стал закрытым, а все участники получили долгосрочные лицензии. Это должно произойти начиная с сезона 2023-2024 годов.

Фото: Баскетбольный клуб "Самара"/bcsamara.com
"Самара" празднует чемпионство в баскетбольной Суперлиге

При этом замена участников станет возможной, если у одного или нескольких клубов возникнут финансовые проблемы. Подобное желание лишь увеличит конфронтацию с Международной федерацией баскетбола и национальными лигами, которые не поддерживают отсутствие такого критерия, как спортивные принципы.

Если сейчас путевку в Евролигу можно будет получить через выступление в Еврокубке, то с 2023 года эта возможность пропадет. Более того, учредители Евролиги и вовсе намерены закрыть этот турнир, поскольку он убыточен.

С учетом недавней ситуации с созданием футбольной европейской Суперлиги, которую не поддержали власти стран и болельщики, пока трудно сказать как будет воспринято это решение 11 клубов-учредителей Евролиги. В футболе попытка революции прожила немногим более суток и закончилась полным провалом.

В число учредителей Евролиги входят ЦСКА, "Реал", "Барселона", "Баскония", "Эфес", "Фенербахче", "Олимпиакос", "Панатинаикос", "Маккаби", "Жальгирис" и "Милан". Скоро к ним добавятся "Бавария" и "Виллербанн".

Помимо этих 13-ти клубов в следующем сезоне в Евролиге должны будут сыграть казанский УНИКС, "Монако", "Альба", чемпион Адриатической лиги и, скорее всего, еще один клуб из России - "Зенит".

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