Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о переносе финала Лиги чемпионов нынешнего сезона из Стамбула в Порту. Матч между "Манчестер Сити" - "Челси" состоится 29 мая на стадионе "Драгау".

Игра пройдет со зрителями: клубы-участники получат по шесть тысяч билетов. Общую вместимость арены объявят чуть позже. По словам президента УЕФА Александера Чеферина, финал должен стать символом возвращения Европы из сложного периода.

- Фанаты, которые приедут на встречу, своими голосами подтвердят статус этого матча как главного в клубном футболе, - сказал Чеферин.

Как уже было отмечено ранее, изначально решающий поединок Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле. Однако сразу после выхода в финал двух английских команд начались переговоры о его переносе в другое место. Причина - в пандемии коронавируса.

Дело все в том, что в начале этой недели Турцию внесли в красный список британского правительства из-за эпидемиологической ситуации - это сразу сделало невозможным вояжи англичан в эту страну. Мало того, что правительство строго не рекомендует ездить в государства из красного списка, так еще и по возвращении прибывших ждет 11-дневный карантин в государственном отеле, за что нужно будет платить 1750 фунтов (около 183 тысяч рублей).

В решающей встрече главного еврокубка 29 мая сыграют две английские команды - "Манчестер Сити" и "Челси"

Какое-то время УЕФА рассматривал вариант с переносом матча на лондонский "Уэмбли", но в итоге все сорвалось из-за позиции британского правительства. УЕФА просил о смягчении требований к въезжающим, чтобы гости финального матча (речь о спонсорах, персонале УЕФА, ВИП-персонах) не соблюдали необходимый карантин. Также была высказана просьба увеличить количество болельщиков на трибунах. Однако в Британии не пошли навстречу УЕФА.

Почему Португалия? В отличие от Турции эта страна находится в зеленом листе британского правительства: для путешествия в государства из этого списка необходимо сдать два теста на коронавирус - перед отъездом и при возвращении. За Португалию также говорит успешный опыт проведения прошлогоднего мини-турнира Лиги чемпионов, в который уместились почти все матчи плей-офф и, собственно, сам финал. Тогда игры приняли два лиссабонских стадиона, а "Драгау" был заявлен как запасной. К слову, в Португалии пройдет третий финал Лиги чемпионов за последние семь лет. С 2010 года ни одна страна не может похвастаться такими показателями.