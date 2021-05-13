УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Стамбула в Порту

Финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов 2021 года между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет 29 мая в Порту.

В четверг УЕФА определился с местом проведения финала Лиги чемпионов. Матч между "Манчестер Сити" и "Челси" состоится в Порту, а не в Стамбуле, как было объявлено ранее.

Причиной переноса стали сложная эпидемиологическая ситуация в Турции и риск распространения коронавируса.

Еще одним вариантом было проведение матча в Англии, но все попытки УЕФА договориться об исключении в действующие карантинные меры ни к чему не привели.

В итоге финал примет стадион "Драгау". При этом квоты для болельщиков клубов остались без изменения, а какое общее количество зрителей будет допущено на трибуны, пока не называется. Это решение будет принято позже, после консультаций с властями Португалии.