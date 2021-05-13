Казанский УНИКС на старте плей-офф баскетбольной Единой лиги в четвертьфинальной серии до двух побед по схеме "1-1-1" у себя дома разгромил польский клуб "Зелена-Гура" с разницей "плюс 27" - 87:60.

Лучшими бомбардирами у победителей стали Окаро Уайт (23 очка), Айзея Кэнэн (11) и Джон Холланд (10). Вторая игра между этими соперниками состоится 14 мая на площадке польской команды.

- Мы подошли к игре с правильным отношением, - сказал главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. - Конечно, "Зелена Гура" - другая команда без Иффе Лундберга. Они нашли замену, но это иной уровень. Мне кажется, это часть правды данного матча. Потому что "Зелена-Гура" провела потрясающий регулярный сезон, а кадровые потери оказались принципиальными. Мы в Польше, надеюсь, сыграем такой же хороший матч, как дома.