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13.05.2021 21:20
Рубрика: В мире

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В Испании болельщикам разрешили посещать матчи
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
Правительство Испании решило позволить болельщикам присутствовать на матчах чемпионатов страны по футболу и баскетболу, но с определенными ограничениями. Об этом на пресс-конференции заявил министр культуры и спорта страны Хосе Мануэль Родригес.

При этом присутствие зрителей будет обусловлено развитием эпидемиологической ситуации там, где намечена игра. В случае с футболом власти отметили, что стадион должен быть заполнен лишь на 30 процентов - не более 5 тысяч человек.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Ранее с определенными ограничениями начали пускать зрителей на матчи английской Премьер-лиги. Если брать остальные топ-лиги, то по-прежнему болельщиков не пускают на матчи итальянского первенства. К слову, накануне "Аталанта", за которую выступает Алексей Миранчук, обыграла "Беневенто" (2:0) в поединке 36-го тура "серии А". Россиянин вышел на замену и поучаствовал во втором голе.

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