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13.05.2021 22:10
Рубрика: Спорт

"Зенит" пока безупречен

Питер первым пробился в полуфинал Единой лиги по баскетболу
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 104(8455)
Питерский "Зенит" в четверг первым по хронологии проведения вторых игр стартового раунда плей-офф Единой лиги пробился в полуфинал.

Команда с берегов Невы в гостях снова разгромила пермскую "Парму" - 98:62. Напомним, что предыдущий матч в Питере также завершился победой "Зенита" (86:66).

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
"Зенит" не смог выйти в "Финал четырех" Евролиги

В четверг на площадке пермского Дворца спорта "Молот" лучшими бомбардирами у гостей стали Алекс Пойтресс (16 очков) и Остин Холлинз (13).

Для "Пармы" это было первое в истории клуба выступление в плей-офф Единой лиги. Вот поэтому, несмотря на два подряд крупных поражения от питерцев в четвертьфинальной серии, команда с берегов Камы смело может занести себе в актив нынешний сезон.

БК "Нижний Новгород" у себя дома преподнес сенсацию. В игре со столичными армейцами, которые сражаются сразу на двух фронтах и попутно готовятся к борьбе в предстоящем "Финале четырех" Евролиги, волжане, ранее безоговорочно уступившие в Москве (59:84), вчера смогли добиться успеха (76:72). Третье сражение серии состоится 15 мая в столице.

Пока компанию "Зениту" в полуфинале составил еще только "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Южане победили подмосковные "Химки" повторно, на этот раз в гостях (92:85).

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