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14.05.2021 21:57
Рубрика: Спорт

Беляева и Тимошинина одержали победу в прыжках в воду на чемпионате Европы

Текст: Анна Козина
Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина выиграли золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В сумме за пять прыжков Беляева и Тимошинина набрали 307,44 балла. Серебряными призерами стали британки Эдем Чэнг и Лоис Тулсон (290,58), бронзу завоевали украинки Ксения Байло и София Лыскун (286,74).

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Синхронисты Мальцев и Платонова стали чемпионами Европы в микст-дуэте

Наши спортсменки перед ЧЕ выступали на Кубке мира в Токио, где разыгрывались олимпийские лицензии. К сожалению, в синхронных прыжках с вышки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина не справились с программой (заняли шестое место, набрав 286,26 балла). Таким образом сборная осталась без путевки на Игры в этом виде. А ведь с результатом, который девушки только что показали в Будапеште, они бы выиграли и квалификационный старт в Токио.

Что касается чемпионата Европы, то вчера Тимошинина заняла второе место в индивидуальных прыжках в воду с 10-метровой вышки. А Беляева стала победительницей в командных соревнованиях.

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