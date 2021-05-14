Беляева и Тимошинина одержали победу в прыжках в воду на чемпионате Европы

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина выиграли золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

В сумме за пять прыжков Беляева и Тимошинина набрали 307,44 балла. Серебряными призерами стали британки Эдем Чэнг и Лоис Тулсон (290,58), бронзу завоевали украинки Ксения Байло и София Лыскун (286,74).

Наши спортсменки перед ЧЕ выступали на Кубке мира в Токио, где разыгрывались олимпийские лицензии. К сожалению, в синхронных прыжках с вышки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина не справились с программой (заняли шестое место, набрав 286,26 балла). Таким образом сборная осталась без путевки на Игры в этом виде. А ведь с результатом, который девушки только что показали в Будапеште, они бы выиграли и квалификационный старт в Токио.

Что касается чемпионата Европы, то вчера Тимошинина заняла второе место в индивидуальных прыжках в воду с 10-метровой вышки. А Беляева стала победительницей в командных соревнованиях.