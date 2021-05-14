Евгений Кузнецов стал чемпионом Европы в прыжках в воду

Россиянин Евгений Кузнецов одержал победу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

В сумме за шесть прыжков Кузнецов набрал 525,20 балла. Последнюю попытку Евгений исполнил на 102,60 балла, став единственным участником финала, кому удалось преодолеть отметку в 100 баллов.

Серебряную медаль выиграл еще один россиянин Никита Шлейхер (505,80), бронза досталась немцу Мартину Вольфраму (484,65).

Напомним, что накануне Кузнецов и Шлейхер заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

После девяти видов программы наши прыгуны в воду лидируют в общем зачете с девятью медалями: четырьмя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми.