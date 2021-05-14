Гран-при Турции отменен из-за коронавируса

Запланированный на 11-13 июня этап чемпионата мира "Формулы-1" Гран-при Турции отменен из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Вслед за переносом из Турции финала футбольной Лиги чемпионов УЕФА страна из-за всплеска заболеваемости коронавирусом лишилась еще одного крупного соревнования.

Причиной стали ограничения, вызванные COVID-19. Как сообщает сайт "Формулы-1", вместо него состоится еще один этап в Австрии. С учётом изменений календарь гонок будет выглядеть следующим образом: 18-20 июня пройдет этап во Франции, 25-27 июня и 2-4 июля две гонки в Австрии.