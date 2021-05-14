Колесниченко и Ромашина завоевали "золото" чемпионата Европы

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золотую медаль в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

В финале Колесниченко и Ромашина набрали 97,9000 балла. "Серебро" на счету украинок Марты Фединой и Анастасии Савчук (94,3333), "бронзу" завоевали австрийки Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (90,8667).

"Золото" в техническом дуэте также безоговорочно досталось российским синхронисткам. Кроме того, Колесниченко и Ромашина стояли в групповом упражнении, так что увезут из Будапешта по три главных медали.

По итогам этого турнира Светлана Ромашина стала 13-кратной чемпионкой Европы, а Светлана Колесниченко - 11-кратной. Обе спортсменки являются многократными чемпионками мира и олимпийскими чемпионками. Ромашина пять раз побеждала на Играх, а с учетом участия в Олимпиаде в Токио может стать рекордсменкой и абсолютно лучшей синхронисткой - семикратной олимпийской чемпионкой.