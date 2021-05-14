"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

В перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Ливерпулю" - 2:4.

Этот матч был перенесен после беспорядков, устроенных болельщиками "Юнайтед". Они попытались сорвать матч и на этот раз, протестуя против владельцев клуба - семьи Глейзеров. Фанаты "МЮ" даже смогли остановить автобус соперника, но в нем никого не было, а мерсисайдцы добрались до арены на другом.

Гол хозяев на 10-й минуте лишь раззадорил "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа до перерыва ответила на это двумя точными ударами Диогу Жоты и Роберто Фирмино.

Сразу после перерыва Фирмино оформил дубль, но хозяева сократили отставание после гола Маркуса Рашфорда. На 90-й минуте "Ливерпуль" поймал соперника на контратаке и Мохамед Салах легко переиграл голкипера "Юнайтед" после выхода один на один.

"Ливерпуль" благодаря этой победе поднялся на пятое место, а "МЮ" по-прежнему второй.