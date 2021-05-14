Определились пары первого раунда плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге определились все пары первого раунда Кубка Стэнли.

16 сильнейших клубов НХЛ по итогам регулярного чемпионата поборются за главный трофей - Кубок Стэнли.

В Восточном дивизионе в первом раунде сойдутся "Вашингтон" и "Бостон", а также "Питтсбург" и "Нью-Йорк Айлендерс".

В Центральном дивизионе за выход в следующий раунд поспорят "Каролина" - "Нэшвилл" и "Флорида" - "Тампа-Бэй".

В Северном, или, как его неофициально называли, канадском дивизионе, сойдутся "Торонто" и "Монреаль", а также "Эдмонтон" и "Виннипег".

В Западном дивизион победитель регулярного чемпионата "Колорадо" сыграет против "Сент-Луиса", а "Вегас" против "Миннесоты".

Все матчи серий продлятся до четырех побед.