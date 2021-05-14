Новости

Израиль заявил, что не проводил наземную операцию в секторе Газа 10:04
Видео: Сын экс-главы Мордовии задержан по подозрению в коррупции 09:58
Американцы покинули одну из крупнейших баз в Афганистане 09:53
Депутат Госдумы предложил ввести новое пособие для пенсионеров 09:44
Определились пары первого раунда плей-офф НХЛ 09:28
СК завел дело об отравлении 18 человек в колледже Комсомольска-на-Амуре 09:22
В Венгрии начали прививать от коронавируса подростков 09:21
В пятницу в Москве воздух прогреется до 22 градусов 09:20
В Хабаровске банда лжемедиков обманула пациентов на 95 млн рублей 09:15
Касперская заподозрила ЦРУ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline 09:15
В Химках наркоман бросил телевизор в Вечный огонь 09:11
Врачи Японии попросили правительство отменить Олимпиаду 09:01
Педагог-психолог рассказала, зачем школьникам участвовать в конкурсах 08:55
Первый из закупленных ангиографов поступил в ведущий стационар Москвы 08:43
В медцентре Якутска пациентка напала на гинеколога 08:37
В Томске внедрили новую методику для лечения пациентов с COVID-19 08:30
Внук Чарли Чаплина приедет на театральный фестиваль в Приморье 08:17
Мошенники придумали новую схему обмана россиян 08:07
Вакцина от COVID-19 помогла спасти жизни 12 тысяч британцев 07:40
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 24 миллиона 07:38
За четыре дня по Израилю выпущено более 1,7 тысячи ракет 06:53
Александр Гинцбург назвал срок появления назальной вакцины от COVID-19 06:32
Гидрометцентр предупредил о возросшей солнечной активности в Сочи 06:30
В центральном парке сирийского Алеппо снова заработали фонтаны 05:57
Первый действующий военнослужащий задержан по делу о захвате Капитолия 05:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
14.05.2021 09:28
Рубрика: Спорт

Определились пары первого раунда плей-офф НХЛ

Текст: Максим Домчев

В Национальной хоккейной лиге определились все пары первого раунда Кубка Стэнли.

16 сильнейших клубов НХЛ по итогам регулярного чемпионата поборются за главный трофей - Кубок Стэнли.

В Восточном дивизионе в первом раунде сойдутся "Вашингтон" и "Бостон", а также "Питтсбург" и "Нью-Йорк Айлендерс".

В Центральном дивизионе за выход в следующий раунд поспорят "Каролина" - "Нэшвилл" и "Флорида" - "Тампа-Бэй".

В Северном, или, как его неофициально называли, канадском дивизионе, сойдутся "Торонто" и "Монреаль", а также "Эдмонтон" и "Виннипег".

В Западном дивизион победитель регулярного чемпионата "Колорадо" сыграет против "Сент-Луиса", а "Вегас" против "Миннесоты".

Все матчи серий продлятся до четырех побед.

Семь игроков из НХЛ помогут сборной России на чемпионате мира-2021
Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ