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14.05.2021 14:12
Рубрика: Спорт

В Москве покажут трофей чемпионата Европы по футболу

Текст: Сергей Бабкин
Фото: EPA-EFE/Liselotte Sabroe Фото: EPA-EFE/Liselotte Sabroe
Фото: EPA-EFE/Liselotte Sabroe

Трофей чемпионата Европы по футболу, который пройдет этим летом в 11 городах континента, покажут перед турниром в московском Парке Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское представительство оргкомитета соревнований.

Фото: youtube/ Football Recorder
Кубок чемпионата Европы-2020 упал на землю в Бухаресте

Российское турне Кубка Анри Делоне начнется в Санкт-Петербурге на арене на Крестовском острове. Именно в этом городе пройдут семь матчей Евро. В Москву кубок прибудет 24 мая.

Кубок, выполненный из серебра, был сделан французским ювелиром Мишелем Шобийоном в 1958 году, он трофей назван в честь первого генсекретаря УЕФА Анри Делоне. Кубок представляет собой большой сосуд, похожий на амфору. Оригинальный трофей является собственностью УЕФА, на вечное хранение его копию могут получить страны, сборные которых выиграли Евро пять раз в общей сложности или трижды подряд. Пока это не удалось сделать ни одной команде.

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