В Москве покажут трофей чемпионата Европы по футболу

Трофей чемпионата Европы по футболу, который пройдет этим летом в 11 городах континента, покажут перед турниром в московском Парке Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское представительство оргкомитета соревнований.

Российское турне Кубка Анри Делоне начнется в Санкт-Петербурге на арене на Крестовском острове. Именно в этом городе пройдут семь матчей Евро. В Москву кубок прибудет 24 мая.

Кубок, выполненный из серебра, был сделан французским ювелиром Мишелем Шобийоном в 1958 году, он трофей назван в честь первого генсекретаря УЕФА Анри Делоне. Кубок представляет собой большой сосуд, похожий на амфору. Оригинальный трофей является собственностью УЕФА, на вечное хранение его копию могут получить страны, сборные которых выиграли Евро пять раз в общей сложности или трижды подряд. Пока это не удалось сделать ни одной команде.