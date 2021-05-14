Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году

Стамбул получит право проведения финала Лиги чемпионов в 2023 году. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным Anadolu Ajansı, Союз европейских футбольных ассоциаций и Федерация футбола Турции договорились о том, что вместо перенесенного финала 2021 года Стамбул примет решающий матч Лиги чемпионов в 2023-м. В четверг УЕФА сообщил о том, что финал нынешнего розыгрыша из-за вспышки заболевания COVID-19 в Турции примет Порту.

По данным издания, Стамбулу также отдано право принять матч за Суперкубок Европы в августе нынешнего года.

Пока УЕФА официально не подтвердил эту информацию.