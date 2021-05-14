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14.05.2021 21:05
Рубрика: Спорт

Женская сборная РФ по баскетболу готовится к чемпионату Европы

Текст: Илья Трисвятский
Женская сборная России по баскетболу на этой неделе начала подготовку к финальному турниру чемпионата Европы, который пройдет 17-27 июня в Страсбурге (Франция) и Валенсии (Испания). Наша команда находится на базе в подмосковном Новогорске. Сбор продлится до 25 мая, затем национальная дружина отправится в Стамбул для участия в международном товарищеском подготовительном турнире.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Под руководством старшего тренера Александра Васина в УТЦ "Новогорск" тренируются: разыгрывающие и атакующие защитники - Анна Буровая ("Динамо", Курск), Марина Голдырева ("Динамо", Новосибирск), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбург), Дарья Курильчук ("Енисей", Красноярск), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное, Московская обл.), Екатерина Федоренкова ("Ника", Сыктывкар); форварды - Аделина Абайбурова ("Енисей"), Нина Глонти (МБА, Москва), Дарья Игнатова, Дарья Репникова (обе - "Спарта энд К"), Александра Марченкова ("Ника"), Раиса Мусина ("Динамо", Курск), Камилла Огун ("Намюр", Бельгия), Анастасия Шилова ("Надежда"); центровые - Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург), Валентина Кожухарь ("Спарта энд К"), Елизавета Шабанова ("Динамо", Курск), Александра Штанько (МБА).

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/khabkrai.ru
В финале ЧР по баскетболу 3х3 победили москвичи и петербурженки

Главный тренер Александр Ковалев недавно провел сбор с молодежной сборной России (игроки до 19 лет), которой летом предстоит участие в чемпионате мира среди команд данной возрастной категории. Ковалев - оренбуржец. После заезда домой на короткую передышку и возвращения в связи со строгим медицинским протоколом, действующим на базе Министерства спорта РФ, участникам сбора, прибывшим из других городов, предписан удлиненный карантин и два ПЦР-теста вместо одного.

В программе подготовки команды после выступления в Турции - товарищеские матчи в столице Сербии Белграде (4-5 июня) и в белорусском Минске (8-9 июня). Между играми сборная будет возвращаться домой и тренироваться на базе "GoPark" в Подмосковье. На чемпионат Европы команда в составе 12 игроков отправится 13 или 14 июня.

Кстати

Российская федерация баскетбола (РФБ), руководимая чемпионом Европы-2007 Андреем Кириленко, собрала более миллиона рублей для помощи семьям пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Ставропольском крае, где в результате страшной аварии погибли юные спортсменки из детской команды Волгограда.

Уже на следующий день после трагедии РФБ открыла сбор средств для семей пострадавших, чтобы каждый желающий мог оказать им поддержку. За 12 дней было собрано 1 257 448 рублей. РФБ увеличит эту сумму до 2 625 000 рублей за счет собственных ресурсов. В ближайшее время семьи пяти погибших баскетболисток (Алисы Грошевой, Эллины Деменской, Дарьи Корниковой, Арины Осиповской и Варвары Прохоренко) получат по 300 тысяч рублей. Семьям еще девяти пострадавших девочек будет выплачено по 125 тысяч рублей.

Спорт Баскетбол