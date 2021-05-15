Голевая передача Миранчука помогла "Аталанте" обыграть "Дженоа"

"Аталанта" в матче 37-го тура чемпионата Италии в гостях переиграла "Дженоа" - 4:3.

Клуб из Бергамо, ведущий борьбу за второе место в Серии А, вышел вперед на девятой минуте после точного удара Дувана Сапаты. В середине тайма Руслан Малиновский во второй раз поразил ворота хозяев. А на перерыв команды ушли при счете 0:3. Свой момент реализовал Робин Госсенс.

В начале второго тайма бывший форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов сократил отставание, но вскоре Марио Пашалич с передачи Алексея Миранчука сделал счет 1:4. "Дженоа" не сдалась, и после голов Горана Пандева и Шомуродова сократила разницу в счете до минимума. Но уйти от поражения генуэзцам не удалось.

"Аталанта" набрала 78 очков и занимает вторую строчку в таблице.